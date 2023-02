En la última edición de ‘Préndete’, Melissa Paredes se pronunció en nombre de Anthony Aranda y mencionó que su novio envió una carta notarial a la vidente Mónica Galliani tras tildarlo de ‘golpeador de mujeres’ en el programa ‘Amor y Fuego’.

“ Anthony le ha mandado una carta notarial a la señora Mónica Galliani porque esto no puede quedar así. Lamentablemente, uno de los errores aprende a veces me ha pasado, antes yo dije ‘quién le va a creer’, ‘hay que va a pasar ‘y lo dejan pasar y lamentablemente, vimos toda la ola qué ocurrió con mi caso ”, dijo la también actriz recordando la disputa legal con Rodrigo Cuba.

“Ya todo el Perú lo sabe, por casualmente dejar las cosas ahí, sin tomar cartas en el asunto, en el momento, sin poder poner las medidas necesarias”, acotó la modelo sumamente incómoda. Ante ello, Melissa advierte que apoyará a su pareja y a toda su familia si se vuelven a meter con ellos.

“En este caso, ni Anthony, ni yo, ni nadie de mi familia va a volver a permitirlo, no se van a volver a meter con nosotros y menos de esa manera y menos diciendo algo falso, poniéndolo y minimizándolo como si fuera algo normal. Porque un hombre le pegue a una mujer no es normal, no es para reírse y no es cualquier cosa”, añadió la actriz.

Cabe mencionar que Mónica Galliani se presentó en el programa de espectáculos, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, este jueves 2 de enero para leer las cartas a distintas figuras de la televisión. En una de sus lecturas dejó entrever que el bailarín podría ser una persona violenta.

