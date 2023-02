La ex chica reality Diana Sánchez reveló a sus seguidores que cuenta con cuatro trabajos para vivir en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer respondió a las constantes preguntas que recibía sobre a qué se dedicaba en USA. “Acá en Nueva York tú tienes que hacer de todo, ya con el tiempo lo comprendí, lo entendí, así que estoy haciendo de todo”, expresó.

“Estoy trabajando en un restaurante en el cual me dedico a ser cajera, mesera, hago reservaciones, contesto los pedidos y atiendo las mesas. Luego también trabajo para una empresa que se dedica a hacer eventos en Manhattan, así que con ellos bailo y hago todo lo que es espectáculos”, continuó Sánchez.

Además, la recordada participante del desaparecido programa reality ‘Combate’ mencionó que es figura de distintas marcas en redes sociales.

“Trabajo también como modelo para una empresa que se dedica a hacer y producir todo lo que son productos deportivos, suplementos, vitaminas y todo para que vayas al gimnasio. Y luego también trabajo para otra empresa haciendo todo lo que es contenido, creación de videos, marketing, publicidad”, indicó la bailarina.

Diana Sánchez y Dan Guido: quién es el novio de la ex chica reality que lucha contra el cáncer

Dan Guido es la pareja de Diana Sánchez, a quien conoció en septiembre de 2018 y quedó flechado de ella. El novio de la concursante de “Reinas del show” tiene 32 años y es profesor de Educación Física en Nueva York. Cuando vino al Perú conoció a la mujer que le robaría el sueño.

Aparentemente, todo marchaba bien en la vida del deportista hasta que fue diagnosticado con cáncer. “Hace un mes disfrutaba felizmente de mi cumpleaños número 32 sin importarme nada en el mundo. Días después me encontré ingresado en el hospital con esas palabras siempre temidas: cáncer y leucemia. Las cosas empeoraron rápidamente y me enfrenté a algunos de los días/noches más difíciles y dolorosos de toda mi vida. No es un cliché, solo una verdad honesta, que no podría haber sobrevivido este último mes sin las personas importantes en mi vida”, escribió.

