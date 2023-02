El ex chico reality Sebastián Lizarzaburu aclaró los rumores sobre una posible reconciliación con la madre de su hija, Andrea San Martín.

El fisioculturista se dirigió a Samuel Suárez, creador del portal Instarándula, luego de que dejara entrever que podría retomar su relación con la influencer.

“Aguanta, aguanta, no Samuel. No te equivoques y no estés diciendo o haciéndoles pensar a la gente cosas que no son, ni volverán a ser”, indicó Lizarzaburu.

Asimismo, el deportista le pidió al comunicador que “no de a entender algo que no es” a sus seguidores. “Andrea y yo somos padres, hay amistad, confianza y cariño. Pero como pareja, se intentó una y otra vez, y no volverá a pasar, porque no funciona. No funcionó y no funcionará”, expresó.

Andrea San Martín opina sobre video de Sebastián Lizarzaburu al lado de varias mujeres en carwash

En su reciente visita a “D Mañana”, la ‘ojiverde’ dijo no sentirse celosa por los nuevos trabajos su expareja, pero le agradeció por aceptarlos cuando ya había terminado su relación.

“¿No te pone celosa ver a Sebastián en el carwash con tantas chicas lindas?”, cuestionó el popular ‘Metiche’ a la modelo.

“No, no, pero qué bien que se esperó hasta ya no estar conmigo para aceptar ese tipo de trabajo, me parece bien, yo creo que por respeto ni siquiera me hubiera preguntado, ni siquiera porque yo se lo diga, él ha sabido siempre manejar la situación (en el pasado)”, manifestó la ojiverde.

