La cantante de salsa Paula Arias compartió un comunicado sobre su decisión de dar por concluida su relación con el futbolista Eduardo Rabanal tras la difusión de chats comprometedores con la bailarina Kristy Ordoñez.

En el anuncio, la líder de ‘Son Tentación’ señala dirigirse a sus seguidores “como un ser humano que tiene momentos buenos, malos con aciertos y errores”.

“Hoy quiero expresar y afrontar lo que siento y pienso en estos momentos al ver las imágenes emitidas por el programa ‘Magaly TV, la firme’. Por respeto como madre, mujer y líder de una agrupación femenina doy por concluida cualquier tipo de relación con Eduardo Rabanal”, expresó Arias.

Asimismo, la salsera indicó que no dará declaraciones ni entrevistas sobre su ruptura con Rabanal. “Siento que se ha dicho lo suficiente, en esta oportunidad no hay excusas ni justificación alguna. Pido a los medios de comunicación omitir cualquier comentario, ya que no daré más declaraciones ni entrevistas, espero puedan comprender este momento”, mencionó.

Eduardo Rabanal le enviaba fotos íntimas a bailarina de Alma Bella, pese a mantener una relación con Paula Arias

Kristy Ordoñez le contó a Magaly Medina que también intercambió fotos íntimas con el exfutbolista, incluso reveló que hicieron una videollamada, aparentemente, mientras él se encontraba en la casa de Paula Arias.

Además, la bailarina contó que Eduardo Rabanal la invitó varias veces a salir, pero nunca se llegó a concretar.

“Hay algunas personas que pueden decir ‘bueno… pero no se vieron, no se tocaron’, pero ya la sola conversación tan íntima y tan sexual, eso para mí es una infidelidad y es una falta de respeto”, arremetió Magaly Medina al finalizar la entrevista con la bailarina.

