La conductora de “Magaly Tv La Firme” tuvo duros comentarios hacia el futbolista Eduardo Rabanal por haber engañado presuntamente a su pareja, la cantante de salsa Paula Arias.

Cabe mencionar que el lunes 3 de abril, Bella Kristy Ordoñez , bailarina de la agrupación “Agua Bella”, se presentó en el programa conducido por Magaly Medina para exponer las comprometedoras conversaciones que había tenido con el deportista.

Al respecto, la popular ‘Urraca’ señaló que los mensajes que habían intercambiado Rabanal y Ordoñez eran suficientes para considerarse una infidelidad hacia la salsera.

“Hay algunas personas que pueden decir que no se vieron, no se tocaron, pero no. Ya la sola conversación, tan intima y tan sexual, eso para mí es una infidelidad y falta de respeto”, expresó Medina.

Asimismo, la presentadora de espectáculos mencionó que habría posibilidad de que la líder de ‘Son Tentación’ perdone al futbolista al no considerar los chats como un engaño.

“Yo no sé qué pensará Paula Arias, de repente él le puede decir otra cosa, pero está en su cancha, acá se lo presentamos tal cual”, indicó.

