La nueva puesta en escena del Británico Cultural nos trae de vuelta a las tablas a Emilia Drago, quien por primera vez comparte escena con su esposo Diego Lombardi en la obra “Los perros” escrita por el argentino Nelson Valente y dirigida por Sergio Paris.

“Los perros” nos presenta la historia de Laura, quien el día de su cumpleaños número cuarenta tiene una experiencia demoledora e íntima en donde se cuestiona todo al respecto de su vida personal y familiar. Una situación que en algún momento también fue parte de la vida de la actriz. Emilia, da detalles a Correo de su preparación para la obra que se encuentra en temporada hasta el 8 de mayo en el Auditorio del Británico Cultural, en Miraflores.

¿Cómo ha sido tu preparación para retomar el teatro este 2023?

La preparación para “Los perros” comenzó en diciembre del año pasado, el director nos convocó a los actores, en donde además está mi esposo Diego Lombardi y estamos actuando juntos por primera vez. Si bien es cierto es una comedia, también tiene un naturalismo con el que se tiene que ensayar bastante y los personajes pasan por muchas cosas personales. Ha sido un proceso de bastante búsqueda interior.

¿El personaje de Laura se parece a Emilia?

Creo que siempre uno tiene algo de los personajes y en este caso Laura es una mujer que trabaja en una oficina. En ese sentido no me parezco, pero creo que sí en el cuestionamiento. Ella está en un momento de su vida en donde se cuestiona todo: si está feliz con lo que hace; si le gusta su trabajo, si le gusta su vida y dónde vive. En ese sentido creo que he pasado por momentos así, momentos de cuestionamiento en general, no exactamente como ella, pero sí he vivido momentos en los que uno se siente perdido y se replantea muchas cosas en la vida.

Es una obra que nos cuestiona muchos aspectos de la vida. ¿Cuál es el mensaje?

Lo que se busca es que las personas puedan preguntarse cómo están, mirar sus corazones, mirar si están teniendo una buena relación familiar o una buena relación de pareja, si están bien consigo mismo. Hay una frase de la obra que dice “por qué hablamos sin escucharnos”, entonces evidencia que hay esa sensación de vivir, avanzar y no parar un ratito a disfrutar o escuchar lo que está sucediendo.

¿Es complicado trabajar junto a su esposo?

No se nos ha hecho tan complicado. Lo complicado creo que ha sido que la pareja de la obra está en bastante conflicto. Entonces ha sido difícil separar un poco la energía que ponemos como actores en escena y luego terminar la obra e irnos a casa y saber que no estamos peleados, sino que es parte de la obra.

Tienen muy buena química como pareja y padres. ¿A qué se debe?

De hecho, como todos tenemos problemas, pero en general creo que Diego y yo tenemos una personalidad bastante complementaria, entonces, hasta ahora hemos logrado una estabilidad bonita y sana. Nosotros en general siempre que podemos tratamos de estar todo el tiempo que se pueda con nuestras hijas porque es muy importante en esta etapa de niñas la presencia de los papás.

¿Por qué debemos ir a ver Los perros?

Deberían ir a ver “Los perros” porque van a tener un espacio de desconexión y diversión. Además, van a poder cuestionarse un poco algunas cosas que por ahí les han dado muchas vueltas en la vida.

¿Además de Los perros que otros proyectos se avecinan?

En mayo estrenó en el Teatro Julieta mi unipersonal “Llámame mamá, el show”, que en pandemia lo presente virtual, pero ahora será presencial. Es una comedia llena de todo lo que se necesita saber de las mamás.

Datos

34 años tiene la actriz peruana que nació en Lima.

20 funciones de viernes a lunes a las 8:30 p.m.

55 soles es el costo de la entrada en Joinnus.