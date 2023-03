En la última edición de Amor y Fuego, Gigi Mitre se pronunció sobre la última entrevista que tuvo Paula Arias, donde dejó abierta la posibilidad de regresar con Eduardo Rabanal.

“Par de payasos, par de tóxicos (...) en algún momento Paula se vendió con sus canciones de empoderamiento, pero cero y pamplinas. Ella no me representa, así que no vayas con la bandera de la mujer peruana que saca adelante a su familia”, comentó Gigi.

“Ya estás bien grande para darte cuenta de sus decisiones y reconocer cuando una persona no es para ti... él te ha dallado reiteradas veces y te ha dejado en ridículo en público”, agregó Rodrigo González.

