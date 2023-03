Shirley Arica fue invitada en el canal de Youtube de la psicóloga Lizbeth Cueva, donde contó pasajes inéditos de su vida personal. No obstante, sorprendió a varios cuando realizó una impactante revelación: afirmó que no es una mujer de ‘choque y fuga’.

En ese sentido, la modelo reconoció que es ‘una persona difícil de acceder’ y que le cuesta confiar en los demás. “ No me abro con cualquier persona. Tengo un carácter un poquito complicado. No me gusta que indaguen mucho sobre mi vida ”, expresó.

Asimismo, la especialista dijo que a la popular ‘Chica Realidad’ no le gusta establecer vínculos, pues tiene miedo que la vuelvan a lastimar. “ No es que conozco a alguien y ya (tiene relaciones)... No, también es algo que me cuesta mucho llegar a ese momento de la intimidad. Es muy complicado, no es como que fácil para mi ”, añadió.

“No llego ni siquiera a la segunda parte y si me gusta mucho alguien y decido darme la oportunidad y salgo con esa persona, soy fría y ya he recibido comentarios como que por qué eres tan seca, por qué no eres cariñosa y yo: ‘Bueno, entonces búscate otra persona’”, manifestó.

Por otra parte, Shirley Arica reveló que cuando se enamora, es una persona que se entrega al 100% y es muy leal. “Con mis amigos, con mi familia con mi pareja, me gusta entregar todo. Siento que es todo o nada, amas o no. No hay un amor a medias, para mi es así”, concluyó.

