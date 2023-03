El conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” confesó haber pasado duros momentos en su infancia debido a su condición económica.

En un momento de su programa, el presentador de televisión se dirigió a su público para compartirles un mensaje sobre la superación personal.

“El secreto más grande del éxito no es orar, orar, orar y orar. Sino conversar con Dios, conversen con él 20 horas diarias, yo lo hago. Siempre les digo que no me importa lo que piensen de mí, me importa que piense Dios de mí”, expresó Hurtado.

Asimismo, el popular ‘Chibolín’ continuó con su discurso, donde confesó no haber culminado con su educación primaria. “Si ustedes quieren que sus vidas cambien, si quieren ser felices y lograr todo, lo tienen todo en la mano”, indicó.

“Se lo dice una persona que tiene quinto año de primaria como yo, de la pobreza extrema, porque no podía estudiar más. Pero lo que me salvó fue la relación que tengo con Dios. Todo lo que tengo en mi vida se lo pedí desde niño”, mencionó el presentador.

