En conversaciones con Diario Correo, Monique Pardo negó haber expresado que es la madrastra de Rosa Fuentes, aún esposa del futbolista Paolo Hurtado, pues ella tiene a su madre que la adora y que la está apoyando en estos momentos difíciles.

“Yo lo que dije es que es la hija de mi esposo actual, de 25 años. Él la adora, es la niña de sus ojos (...) ella tiene a su madre que la adora, no quiero mentiras. A mí no me utilicen con mentiras (...) yo no soy madrastra, ella tiene a su madre, que es una reina” , expresó tajante Monique Pardo.

Luego continuó con: “yo soy una persona muy delicada, yo sé cuándo me voy a acercarme (a Rosa Fuentes), no es el momento. Me ha sorprendido con su inteligencia, con su personalidad (...) si puedo hablar de ella, solo te diría maravillas de ella”.

Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado, publicó potente mensaje tras ampay: “No se puede ser tan miserable”

Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado, remeció las redes sociales al revelar que el futbolista tenía planeado sorprenderla con una fiesta para renovar sus votos, pues estaban a puertas de cumplir 10 años de casados. No obstante, la relación terminó tras descubrirse el ampay emitido por ‘Magaly TV: La Firme’ el último 21 de marzo, en el que se ve al deportista en situaciones comprometedoras con Jossmery Toledo en Cusco. Asimismo, Fuentes recalcó que, pese al difícil momento que atraviesa, saldrá adelante por sus hijos.

“Desde hace algún tiempo, espero cada 23 de marzo con emoción, con recuerdos hermosos, con nostalgia. Buscaba mi mejor foto y posteaba lo feliz y orgullosa que estaba por cumplir un aniversario más. Mis amigos saben que un 7 de diciembre o un 23 de marzo son fechas especiales para nosotros”, se lee en los primeros párrafos del extenso mensaje.

En otra parte de la publicación, Rosa Fuentes hace mención a una supuesta sorpresa que Hurtado tenía pensado en hacerle por sus 10 años de casados. “Hoy (23 de marzo) me enteré de que Paolo Hurtado estaba organizando una fiesta, al parecer íbamos a renovar votos o algo así, y todo sería una sorpresa de amor para mí. Y qué tal manera de sorprender a la mujer que decía amar, ¿verdad?”, añadió.

