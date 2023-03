Monique Pardo sobre Jossmery Toledo: “Yo no miro a esa clase de gente”

En una conversación con Diario Correo, Monique Pardo decidió pronunciarse sobre si tenía alguna relación amical con la expolicía Jossmery Toledo, involucrada en el ‘ampay’ donde se evidenció la infidelidad de Paolo Hurtado a su esposa Rosa Fuentes. La intérprete de ‘Caramelo’ aseguró que no conoce a la modelo “ni en pelea de perros”.

“ Ni en pelea de perros, yo no miro a esa clase de gente, paso de frente. Mis amistades han sido bien escogidas, desgraciadamente hay otras que se me han pegado por trabajo ”, expresó Monique Pardo.

Además, Pardo negó haber expresado que es la madrastra de Rosa Fuentes, pues ella tiene a su madre que la adora y que la está apoyando en estos momentos difíciles.

“Yo lo que dije es que es la hija de mi esposo actual, de 25 años. Él la adora, es la niña de sus ojos (...) ella tiene a su madre que la adora, no quiero mentiras. A mí no me utilicen con mentiras (...) yo no soy madrastra, ella tiene a su madre, que es una reina”, expresó tajante Monique Pardo.

Luego continuó con: “Yo soy una persona muy delicada, yo sé cuándo me voy a acercarme (a Rosa Fuentes), no es el momento. Me ha sorprendido con su inteligencia, con su personalidad (...) si puedo hablar de ella, solo te diría maravillas de ella”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO