Shirley Arica dio a conocer que tuvo un incidente con Yahaira Plasencia en su canal de Youtube mientras entrevistaba a Gabriella Herrera.

En dicha entrevista, hablaron sobre los ‘chicos reality’ y, por supuesto, sobre la cantante de salsa. “ ¿Cón qué persona de la farándula no trabajarías nunca? Aparte de Yahaira que ya sabemos nada qué ver ”, consultó Shirley Arica. “Porque no saluda, por eso”, señaló Herrera. “No, pero ella se cree uf, ¡Dios mío!”, añadió la modelo, mientras Gabriela respaldó ese comentario: “Sí, me pasó”.

Luego de haber contado esa primera experiencia que tuvieron con Yahaira Plasencia, Gabriela Herrera y Shirley Arica no se quedaron calladas y continuaron arremetiendo contra la salsera porque la tildan de ‘alzada’ por no saludar.

“Me pasó en el cumpleaños de ‘acanga’. Estábamos justo con Teffy Valenzuela y unas amigas más”, manifestó Herrera. “ A mí me sacó de una conferencia, ¿qué le pasa? No ”, agregó Arica. “Sí, yo sé que es desubicada”, alegó Gabriela tras enterarse que Yahaira habría mandado a retirar a Shirley, pero esta úlima no dudó en añadir: “Desubicadísima”.

“Porque de la nada estábamos acá y yo dije ‘hola’ y pasó e hizo así (gestos con las manos) feliz cumpleaños, chau y se fue. Y yo quedé como que (sorprendida) ‘¿Qué le pasa? Está loca”, expresaba la bailarina. Finalmente, Shirley Arica añadió: “ ¿Qué tiene esa ridícula? ¡Huachafa! ”.

