Aunque desde niño Stefano Meier estuvo relacionado con el ambiente televisivo, por la carrera de sus padres (Christian Meier y Marisol Aguirre), una cosa es ver la cancha desde lejos, y otra muy diferente es estar dentro. Su personaje de Domenico en “Maricucha 2″ se ha convertido en su debut en las telenovelas, experiencia que considera vital en el desarrollo de su carrera.

“Mucho de lo que estoy viviendo lo sabía también por mis papás, porque los dos han grabado varias telenovelas antes, pero no te voy a mentir, una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. Eso fue lo que me sorprendió al principio, después uno se acostumbra, el ritmo de una telenovela, que es distinto a cualquier trabajo en televisión”, dice Meier.

Siempre se estará contra el tiempo en las grabaciones de una telenovela.

El trabajo te exige rapidez, y una cosa que he aprendido mucho es a solucionar problemas al momento, yo creoque en otros procesos, la preparación es distinta, En las telenovelas te vas enterando de cosas mientras vas grabando, el personaje se construye en lo que van saliendo los capítulos.

Vives en Los Ángeles. ¿lo pensaste mucho a la hora de aceptar el papel en la telenovela?

No lo pensé mucho por un par de razones. La primera, es que igual yo tenía pensado trabajar acá en la televisión de mi país, es importante estar conectado y crear esa relación con las artes y desarrollarte más. Conozco, por mis papás y por amigos, a bastante gente que trabaja aquí y es bien chévere tener la oportunidad de trabajar con grandes artistas acá también. Lo segundo, es que también me agarró la oportunidad cuando yo me encontraba en Lima, yo no tenía idea que iba a surgir esta propuesta del casting, mi estancia aquí facilitó todo.

¿La experiencia de tus papás en el género ha significado sus consejos para desarrollar tu trabajo?

Mis papás siempre me han apoyado en ese tema. Si yo tengo alguna pregunta, o alguna recomendación, siempre he tenido la suerte de tener a ellos como apoyo con sus consejos. Con mi papá hemos hecho casting juntos, nos ayudamos a grabar el uno al otro, y como siempre compartimos opiniones, esa relación que he tenido con ellos es muy bonita.

Las comparaciones con el trabajo de tu papá en sus inicios no han sido muy contundentes.

Yo no he leído mucho sobre eso, pero tampoco me hago problemas. Lo mío es trabajar y prepararme, además con mi papá somos de generaciones distintas, como ya he dicho antes, que mi trabajo hable por sí mismo.

¿En tu experiencia, qué importante es que un elenco se lleve bien para dar un buen resultado?

Súper importante, y creo que es algo que lo escuché de mi mamá, que también ha trabajado en Del Barrio Producciones. Escuché decir que es una familia muy bonita y se siente eso, no solo estoy hablando del elenco, sino del mismo equipo técnico, la producción, es bacán eso, Hay una gran diferencia en ser buen actor o actriz, a ser un buen compañero de escena, son dos cosas distintas. Y yo he tenido la suerte de grabar con buenos actores que son buenos compañeros de escena.

¿Se puede ser un buen compañero de escena y no necesariamente amigos?

Sí, totalmente, porque al final del día, la manera en que se desarrolla un buen compañero de escena es en el trabajo, no tiene mucho que ver con lo que sucede afuera, sino la capacidad de uno de escuchar al otro, de estar ahí para trabajar juntos. Siempre se debe buscar que funcione de la manera más cómoda, apoyar uno al otro, porque al final del día, la escena es de los dos o de los tres, y tenemos que hacer que funcione.

¿La música la has dejado de lado por el momento?

Tengo planes de seguir desarrollándola. Yo estuve trabajando mucha música el año pasado. Musicalicé dos cortometrajes y una película independiente de unos amigos directores en Brasil, y aparte estuve produciendo a algunos artistas, uno de ellos de hecho fue mi papá, que sacó una canción nueva el año pasado que se llamó “Deja Vu”, y yo le produje un remix de su canción electrónica. La música es otra de mis pasiones y no la voy a dejar.