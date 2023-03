En el 2020, Liam Hemsworth y Miley Cyrus decidieron divorciarce tras diez años de relación, esto sorprendió por completo a sus fans. Hace un mes, la cantante estrenó su tema ‘Flowers’, que relata su historia con el actor y tuvo un gran éxito logrando alcanzar el primer lugar del Top 50 Global de Spotify. Sin embargo, fuentes cercanas a Hemsworth, aseguran que él habría puesto una demanda a su ex por difamación.

La artista no ha confirmado que dicha canción esté dedicada a su expareja, pero el actor considera que ha dañado su imagen y podría haber interpuesto la demanda por haberle perjudicado en su carrera profesional, más concretamente, por haber estado a punto de perder el el contrato con la serie ‘The Witcher’.

Por otro lado, Elsa Pataky, cuñada de Liam y examiga de Miley, habló sobre el tema de ‘Flowers’ y dijo: “ Admiro la canción, me encanta, la he escuchado y está muy bien ” además de hacer un repaso por la relación que tuvieron Cyrus y Hemsworth: “ Para nosotros es una historia un poco ya pasada, así es la vida que ella tiene y lo que hace, eso es un tema de Liam y si él quiere pronunciarse, yo me quedo a un lado ”, expresó.

