La conductora de “Magaly Tv La Firme” reveló, en una entrevista con Verónica Linares, haber sufrido daño psicológico luego de haber permanecido en prisión.

En el canal de Youtube de la periodista, la presentadora de espectáculos aseguró no haber llorado en todo el tiempo que estuvo en la cárcel y que consideraba eso su “fortaleza”.

Al respecto, Linares le cuestionó qué podría haber tenido de malo el haber llorado en el difícil momento y le señaló que en realidad esa era su “debilidad”.

“Yo no lloraba en la cárcel. Lloré después de salir, salí con síndrome post traumático, que no sabía que tenía. La depresión siempre la he tenido, diagnosticada. Ya no tomo las pastillas porque en un momento decidí métodos naturales porque yo puedo, no todos pueden, ojo”, expresó la popular ‘Urraca’.

“Salí anoréxica porque me sentía gorda. Regalaba toda mi comida y en la noche solo tomaba un yogur y fumaba dos cajetillas de cigarrillos, era hueso y pellejo”, agregó Medina.

Magaly Medina arremete contra profesores de su hijo en la universidad: Me detestaban

La presentadora de espectáculos recordó las épocas universitarias de su hijo. Además, contó que Gianmarco Mendoza tuvo que soportar las críticas de los profesores.

“Me dolía por los idiotas de sus profesores, unos pobres imbéciles que en vez de palpar la realidad, lo que te enseñaban eran ‘ah, no, ese no es el tipo de hacer televisión’”.

“Es un chico fuerte, porque sobrevivió, nadie le hizo bullying. Mi hijo se sentía feliz y orgulloso de qué en su universidad los profesores me detestaban. Para él era algo normal. Él creció con los titulares horrorosos de ese tiempo que de mí decían de todo. Él no estuvo encerrado en un búnker y ajeno a la realidad”.

TE PUEDE INTERESAR