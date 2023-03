Christian Nodal tuvo una relación tormentosa con Belinda que finalizó en febrero de 2022. Luego de una propuesta de matrimonio y varias controversias, la pareja decidió separarse.

Sin embargo, Nodal se dio una nueva oportunidad en el amor e inició un romance con Cazzu. Luego de que confirmaran su romance, sus fans compararon a ambas cantantes y las atacaban, además, aseguraron que la argentina hacía cualquier cosa para no sentirse opacada por su colega.

Para darle fin a esas especulaciones, Cazzu habló por primera vez sobre esta situación y se declaró fan de Belinda.

“ Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia. No sé quién me compara. No sé, me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad ”, declaró para People en Español.

“ [Belinda] es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto. Me encanta la canción que grabó con Los Ángeles Azules y muchas [otras] de su discografía; así que la gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto ”, añadió.

Es por ello que Cazzu decide acabar cualquier conflicto con Belinda y confesó que está en su mejor momento con Christian Nodal: “Es muy lindo, como persona te hace sentir muy apoyada, escuchada”.

