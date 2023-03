La conductora de “Magaly Tv La Firme” se presentó en el canal de Youtube de Verónica Linares, donde se refirió a la modelo Melissa Paredes.

Durante la entrevista, la presentadora de espectáculos reconoció que considera a la exesposa del futbolista Rodrigo Cuba como una ‘bataclana’. La afirmación sorprendió a Linares, quien le señaló que no lo era, ya que trabajaba de presentadora. “¿Acaso ella baila?”, le cuestionó.

Al respecto, Magaly Medina recordó el paso de la presentadora de “Préndete” por el certamen de belleza. “Mira los orígenes de por qué le quitaron la corona (del Miss Perú Mundo). Por sus poses de bataclana. Hay diferencia entre posar (con ropa interior) con fineza y con elegancia o hacerlo con vulgaridad”, mencionó.

Magaly Medina a Melissa Paredes y Anthony Aranda por posible demanda: “No tienen ni para pagar la luz”

Magaly Medina decidió responderle a Melissa Paredes y a su pareja Anthony Aranda luego que anunciaran una posible demanda contra ella. Sin embargo, la ‘Urraca’ no dudó en burlarse y tildarlos de ‘mamarrachentos’.

“Hay unos mamarrachentos de por ahí que salen a decir ‘porque seguramente Magaly quiere parar en la cárcel otra vez’. A mí no me amenaces, menos estos de dónde han salido, pobrecitos, se creen célebres, se hicieron conocidos por un ampay horrible y vergonzoso. No tienen ni para pagar la luz y vienen a decir que ‘mi abogado se están encargando’. A mí realmente me dan risa, creen que me voy a atarantar, que un mamarracho me quiere demandar, vayan a trabajar”, dijo.

