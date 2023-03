Carlos Vílchez asegura haber sido siempre fiel: “He sido recontra jugador, pero nunca tramposo”

Carlos Vílchez brindó una divertida entrevista a ‘Choca’ Mandros para el programa ‘Estás en Todas’. El actor cómico habló de todo y aseguró nunca haberle sido infiel a sus parejas. Asimismo, reconoció haber salido con varias personas, pero nunca haber estado con dos mujeres al mismo tiempo.

En la conversación el conductor de ‘Mande quien Mande’ acotó haber sido ‘recontra jugador’, pero nunca tramposo. “ He sido pelotero y he sido recontra jugador, no lo voy a negar. Nunca he sido tramposo ”, respondió con seguridad.

“ He tenido varias personas en mi vida que han salido conmigo y siempre he respetado. Terminaba mi relación y después cuando estaba solo, estaba solo. Hacía lo que quería ”, agregó la hoy figura de América Televisión.

Asimismo, el cómico también confesó haber estado enamorado hasta en tres ocasiones en su vida. “Obviamente me enamoré de la mamá de mi hija, mi hija tiene 36 años, sino no hubiera tenido una hija. Después me enamoré de mi esposa, con la que sí me casé, la mamá de mi Giancarlo. Últimamente vivo perdidamente enamorado y locamente enamorada de Melva, es el amor de mi vida, mi compañera y quien me dirigió porque yo ya me estaba yendo”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO