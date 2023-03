La cantante Cubana Lisandra Lizama anunció públicamente se separación de su esposo, Mauricio Diez Canseco, luego de diez meses de haber contraído matrimonio.

A través de un comunicado compartido desde su cuenta de Instagram, la salsera afirmó que, desde el pasado cuatro de febrero, cortó todo lazo con el popular ‘Pizzero’.

“En dicha fecha realicé retiro voluntario del hogar que compartimos por diez meses desde que contrajimos matrimonio en Cuba. Cabe precisar que desde esa fecha no hay ningún vínculo laboral ni como artista y tampoco es mi auspiciador”, mencionó la artista.

Asimismo, la aún esposa del empresario reveló algunas de las causas de su separación. “Por algunos hechos que se han suscitado en los últimos días me veo en la necesidad de hacer de conocimiento público que he sido víctima de maltrato psicológico, acoso y hostigamiento por parte del referido señor”, indica.

Además, Lizama aseguró que cuenta con las pruebas correspondientes de los sucedido. “Hoy por la tarde me acerqué a la Comisaría de Miraflores para asentar mi denuncia por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico a fin de obtener las medidas de protección respectivas, sin embargo, el comandante Alor y la Sub. oficial Pérez inexplicablemente no me permitieron realizar la denuncia”, aseguró.

“En este momento me encuentro preocupada por mi seguridad e integridad física debido a que no cuento con las garantías para contrarrestar algún atentado en mi contra por parte de mi cónyuge o de cualquier otra persona”, agregó la salsera.

