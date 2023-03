La conductora de “Magaly Tv La Firme” reconoció, en el canal de Youtube ‘La Linares’, ser celosa con su esposo, Alfredo Zambrano.

En la entrevista con la periodista, la popular ‘Urraca’ fue cuestionada acerca de su matrimonio con el notario. “Yo pienso que sí soy celosa, pero no soy una celosa enfermiza. Yo siempre tengo idea de dónde está (su esposo) pero no es que él me diga que ‘yo estoy en tal sitio’ porque yo sé que él se ha ido a trabajar en la mañana y supongo que estará ahí.”, expresó.

“No tengo tiempo ni para llamar y sabemos que a la 1:30 p.m. vamos a almorzar. Entonces conversamos a través de mensajes”, agregó Medina.

Sin embargo, la presentadora de espectáculos aseguró que existía confianza de su parte. “Si en una relación hay confianza, uno no tiene por qué tener celos. Los celos nacen de la desconfianza y de la inseguridad y soy la mujer más segura del mundo”, indicó.

Magaly Medina arremete contra profesores de su hijo en la universidad: Me detestaban

La presentadora de espectáculos recordó las épocas universitarias de su hijo. Además, contó que Gianmarco Mendoza tuvo que soportar las críticas de los profesores.

“Me dolía por los idiotas de sus profesores, unos pobres imbéciles que en vez de palpar la realidad, lo que te enseñaban eran ‘ah, no, ese no es el tipo de hacer televisión’”.

“Es un chico fuerte, porque sobrevivió, nadie le hizo bullying. Mi hijo se sentía feliz y orgulloso de qué en su universidad los profesores me detestaban. Para él era algo normal. Él creció con los titulares horrorosos de ese tiempo que de mí decían de todo. Él no estuvo encerrado en un búnker y ajeno a la realidad”.

