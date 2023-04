Shakira ha estado en el ojo pública luego de conocerse su mudanza a Miami, Estados Unidos. Debido a ello, dejó un emotivo mensaje a todas las personas que la apoyaron en Barcelona, ciudad que la acogió más de una década.

A través de sus redes sociales, la intérprete de ‘Monotonía’, dedicó unas palabras a todos los que la acompañaron en su estancia, recalcando la amistad que le brindaron.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, se lee en las primeras líneas de la publicación de la colombiana.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor ”, continuó expresando la barranquillera, haciendo una comparación entre sus amistades y su vida sentimental.

Finalmente, Shakira se mostró agradecida por todo el apoyo que tuvo ante los momentos complicados que vivió en Barcelona, recalcando los valores como “lealtad” y “cariño” que tuvieron para con su persona.

“ Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas ”, sentenció.

