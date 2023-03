La líder de “Son Tentación”, Paula Arias, confirmó haber retomado su relación con el futbolista Eduardo Rabanal, luego de su polémica ruptura.

Cabe mencionar que, en una reciente entrevista, la cantante de salsa había revelado que su rompimiento se dio tras una acalorada discusión que tuvo con el deportista, quien le habría gritado en la casa donde vive con sus hijos.

En una entrevista para “Magaly Tv La Firme”, la salsera aseguró haber reanudado su noviazgo con Rabanal tras haber conversado. “Somos una pareja, nosotros sabemos lo que sucede en cuatro paredes. Lo que pasa en nuestra vida y siempre con la conciencia tranquila de que al final yo no hice nada malo. Yo no me porté mal, yo no lancé este comunicado que fue un error”, indicó

“Estamos en planes para casarnos. Problemas los podemos tener todos, pero en esta solución es entre dos y es en cuatro paredes y es lo que nosotros hemos retomado nuestra relación”, agregó Arias.

Magaly Medina critica duramente a Paula Arias

“Por lo menos te haces espetar, no se la haces tan fácil”, inició Magaly aconsejando a la salsero; pero después de emitir su reportaje, manifestó su opinión sobre la artista.

“Lógicamente es una mujer que no se ama a sí misma, que no se valora. Nada más mírate al espejo y amate porque hombres como Rabanal hay 100 mil en el mundo. No te merece, mereces un amor infinito, alguien que te trate como una reina”, manifestó.

“Me da una pena. Vende empoderamiento, que es luchona. Vende un desenvolvimiento de mujer sola, guerrera; pero que en el fondo es una pobre mujer asustadiza que llora y que va a perdonar siempre o sea una decepción de mujer”, concluyó la ‘Urraca’.

TE PUEDE INTERESAR