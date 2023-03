La conductora de “Magaly Tv La Firme” se mostró indignada ante el incómodo abrazo del cantante Christian Domínguez a la psicóloga Lizbeth Cueva.

Cabe señalar que, este martes 28 de marzo en “América Hoy”, el cumbiambero pasó un tenso momento ante la reacción de la doctora, quien le aclaró en vivo que no le había dado la confianza para que tuviera ese tipo de acercamiento físico.

Al respecto, Magaly Medina criticó la acción del líder de “La Gran Orquesta” e indicó que ella tampoco acepta ese tipo de tratos de sus compañeros de trabajos o amigos.

“¿Qué cree, que la doctora es su mamá o su enamorada? ¿Por qué no va a hacer eso a su casa? A mí mi pareja me hace eso y me parece una falta de respeto total. Este a los tres años todavía no saca los pies del plato con Pamela Franco, pero si anda abrazando así a sus compañeras...Cuidado que hay un límite bien débil entre el compañerismo, la afectuosidad y el acoso”, mencionó la popular ‘Urraca’.

Asimismo, la presentadora de espectáculos arremetió contra las demás conductoras del magazine que normalizaron el comportamiento de Domínguez. “Todas las mujeres nos debemos hacer respetar y nosotras nos ponemos los límites”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR