Ayer, 27 de marzo, Magaly Medina presentó en su programa, unas imágenes de Paula Arias y Eduardo Rabanal nuevamente juntos. Por ello, la ‘Urraca’ crítico duramente a la cantante, considerando que ‘se vende como una mujer empoderada; pero sin embargo solo es una mujer asustadiza que va llorar siempre’.

“ Por lo menos te haces espetar, no se la haces tan fácil ”, inició Magaly aconsejando a la salsero; pero después de emitir su reportaje, manifestó su opinión sobre la artista.

“ Lógicamente es una mujer que no se ama a sí misma, que no se valora. Nada más mírate al espejo y amate porque hombres como Rabanal hay 100 mil en el mundo. No te merece, mereces un amor infinito, alguien que te trate como una reina ”, manifestó.

“ Me da una pena. Vende empoderamiento, que es luchona. Vende un desenvolvimiento de mujer sola, guerrera; pero que en el fondo es una pobre mujer asustadiza que llora y que va a perdonar siempre o sea una decepción de mujer ”, concluyó la ‘Urraca’.

