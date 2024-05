Gonzalo Núñez no pudo contener las lágrimas al recordar y enviar un audio de disculpas sinceras a sus excolegas de panel, Paco Bazán y Erick Delgado, a quienes botó en vivo.

“Me cuesta mucho asumir y perdonar lo que hice, uno tiene que reconocer el cag… que hice… estaba tan ofuscado, confundido, pensé que me estaba insultando, cuando estaba criticando una jugada de Yotún. No tengo razón de molestarme por eso, esta es nuestra segunda pelea y ojalá que sea la última, más allá que si ustedes consideran ignorarme, me gustaría encontrar una tercera oportunidad”, expresó.

“Mi sentir es de mortificación, de culpa, siento que la cag… yo sé que ustedes cometieron errores como hablar de América TV, etc pero lo mío fue bastante más grave, yo venía con la cabeza muy revuelta, dudando de las buenas intenciones que hemos creado con Paco. Me cueta seguir con el programa”, añadió.

Aseveró que con “Erick sé que es más difícil porque lo que hice fue mucho más grave y te pido perdón, te aseguro que no va a volver a ocurrir”.

Nuñez confesó que le gustaría volver a trabajar con ambos exjugadores, sin embargo, respetará la decisión que tomen sus compañeros.

“Me encantaría seguir juntos y darnos una tercera oportunidad porque pienso que los tres somos una fuerza que puede luchar contra cualquiera. Quizá recién me doy cuenta lo que valemos los tres juntos, lo digo con absoluta sincerida”, finalizó Núñez.