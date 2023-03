Por sus versos de impacto y su estilo musical inconfundible, “Cultura Profética” es un referente en Puerto Rico y Latinoamérica. La banda, que lleva más de un cuarto de siglo creciendo junto a su público, regresa a escenarios peruanos el próximo 8 de abril en el Corona Sunsets Festival; ocasión para que Correo converse con Willy Rodríguez, vocalista y bajista de la agrupación.

Son 26 años de trayectoria musical, ¿cómo ha cambiado su propuesta a través de los años?

Siento que ha cambiado de manera natural y fluida, como somos humanamente. Ha sido una evolución bonita y se nota en la madurez, es lindo ser nosotros mismos sin ningún filtro. Hemos tenido la libertad de ser tal cual somos y decir lo que queremos decir, parecería que en estos tiempo es cada vez más difícil.

Su público ha crecido con ustedes, ¿se sorprenden de esto?

Ha pasado de manera gradual. Entendemos lo que logramos con nuestra música y la conexión que se necesita para que esto pase de manera natural. No hemos tenido la necesidad de imitar para conectar con la gente. El tiempo nos ha enseñado las estrategias, aunque no son muy pensadas, para seguir tocando a las nuevas generaciones.

¿Cuál dirías que es su fórmula para hacer música?

Hay que crear el ambiente correcto. Como en los deportes, tienes que hacer tu tarea, crear una constancia para que las cosas sucedan, porque no van a pasar solas. Uno crea las condiciones correctas para que la música llegue.

El género que predomina en la banda es el reggae, imagino que no se han salvado de las críticas de todo tipo por esa tendencia…

Creo que más que crítica es como que simplemente no escuchan nuestra música. Hay gente que me ha dicho: ‘Wow, son increíbles, me encanta su música y eso que a mí no me gusta el reggae’. Yo no podría decir eso de ningún género, hay música que te toca o no, dependiendo de tu percepción. Pero me he dado cuenta que el reggae le gusta a mucha gente variada. Nosotros tenemos la dicha de romper esas barreras de género, nuestra música es para todos los gustos de cierta manera.

¿Hay algún género que les gustaría incorporar y sobre el que todavía no han experimentado musicalmente?

Todos. Nosotros no vamos a hacer una canción que puedas definir que género es o de donde viene. Pero al mismo tiempo, no saben en qué categoría colocarnos en los premios. Por ejemplo, en el último disco sacamos un tema que se llama ‘No Eleva’, que tiene dos coros diferentes que puedes cantar. Todas las estrofas son elaboradas con una estética basada en el r&b, el soul de los setenta y cuando la llevamos a la radio nos dijeron que era muy jazz. Es un poquito difícil de definir, eso es lo lindo de crear música. En Cultura Profética tenemos el orgullo de decir que creamos nuestra propia música.

¿Cómo toman las críticas que han recibido por colaboraciones con artistas del género urbano?

En la vida hay quienes prefieren ver todo mal y quienes ven lo bueno. Siento que en cada una de esas colaboraciones hemos traído la calidad y musicalidad a la ecuación, ese es nuestro aporte. También depende de la relación que tengas con el artista que colaboraste, nunca hemos forzado una colaboración, siempre ha pasado por un acercamiento que se sintió natural y así fluyó.

¿Están en su mejor momento como banda?

Siempre. No voy a ignorar la realidad que estamos viviendo y los tiempos que estuvimos encerrados, fue muy duro para todos. Siempre hay que mirar para adelante. Por primera vez tenemos nuestro propio estudio, hay muchas cosas increíbles pasando. Definitivamente estamos en el mejor momento y con toda la música que está por venir.

¿Qué balance haces del camino trazado por Cultura Profética?

El balance se hace al entender la responsabilidad que te da tener una carrera. Cuando uno es menor, quieres decir todo y mostrar las capacidades que tienes en cada canción. Con el tiempo lo tomas con calma y escoges mejor, de cierta manera todo, eso responde a las responsabilidades. Creo que ese es el mayor entendimiento de la responsabilidad que se tiene al ser un comunicador.

Willy Rodríguez

Músico. Vocalista y bajista de Cultura Profética. Estudió en la Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico. En 1996 decide formar la banda de reggae y actualmente tienen un total de 6 producciones discográficas.

