En el programa ‘Amor y Fuego’, Christian Domínguez se rió cuando fue consultado sobre la acusación de Jenko del Río, quien dijo que el cantante había intentado ingresar a la habitación de Paloma Fiuza.

“¡Ay por favor! Ustedes también me van a preguntar sobre eso”, expresó el conductor de ‘América Hoy’.

Además, dijo que había conversado con Paloma Fiuza y ambos restaron importancia a las declaraciones del excombatiente. “ Yo no puedo responder, saben que no puedo... Ya Paloma ha salido a hablar y nosotros nos reímos un poco ”, agregó.

Jenko del Río revela que Christian Domínguez lo traicionó: “Intentó meterse al cuarto de Paloma”

Jenko del Río brindó una entrevista al canal de Youtube ‘Com FM’, conducido por Mario Irivarren y Fabianne Hayashida. El exchico reality contó una anécdota que vivió junto a su exesposa Paloma Fiuza y Christian Domínguez.

“Él que sentí que me traicionó de verdad, no tengo nada contra él ahora, si yo lo veo lo saludo, pero fue Christian Domínguez. Él sentí que me traicionó, porque yo lo conocía a él desde antes, desde el gimnasio, y era mi pata. Justo estaba saliendo con mi exesposa, con Paloma Fiuza. Hubo un reto que esposaron a Christian y Pantera en el departamento de Paloma, porque ese departamento era alquilado por el canal. Él sabía que yo salía con ella ”, expresó del Río.

Asimismo, el excombatiente precisó que no daría muchos detalles, sin embargo, reveló que su exesposa acudió a él en señal de ayuda, pues el cantante intentó romper los códigos de amistad en su departamento.

“No voy a dar muchos detalles, pero Paloma me llama, me dice, ‘¿Puedo ir a tu casa?’. Le pregunto, qué ha pasado. Me dice, ‘no es que acá me han molestado’. No me quería decir. Lo que estoy contando es tal cual ella me lo contó. Me dijo ‘Christian se ha querido meter a mi cuarto y lo he empujado’. Y yo sí le creo a Paloma... ‘Me voy a tu departamento, me voy a quedar, porque están tomando acá' ”, concluyó.

