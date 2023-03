En la emisión de hoy, martes 28 de marzo, de “América Hoy”, Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, captó la atención de todos tras cuestionar a Christian Domínguez por no saber preparar olluquito. “Christian no puede ser posible, tú sobre todo tú no sepas preparar bien el olluco”, expresó el conductor del programa matutino. (Fuente: América TV)