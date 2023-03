La participante de “Esto Es Guerra” Paloma Fiuza prefirió no opinar sobre la acusación de su exesposo Jenko Del Río contra Christian Domínguez, sin embargo, afirmó tener una buena relación amical con el cantante. En una entrevista para ‘América Espectáculos’, la brasileña señaló que no iba a referirse al ex chico reality para no generar malentendidos. (Fuente: América TV)