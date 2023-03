La conductora de “América Hoy”, Ethel Pozo, se mostró en contra de una posible reconciliación entre la cantante de salsa Paula Arias y el futbolista Eduardo Rabanal.

Cabe mencionar que el deportista, tras anunciar públicamente su separación de la líder de “Son Tentación”, apareció en programas de espectáculos para expresar estar arrepentido de su decisión y dio a conocer su intención de retomar su relación.

Al respecto, la hija de Gisela Valcárcel se dirigió a la salsera para recomendarle que no acepte volver con el deportista, ya que merecería a alguien que la trate mejor.

“Yo ya he visto a Paula así y tú no mereces un hombre así (...) Yo sé que te duele, que crees estar enamorada, pero eso no es amor. Por tus tres niños, por lo trabajadora que eres, vas a encontrar un hombre que te valore y que jamás te levante la voz, si es lo único que hizo, como él mismo lo dijo”, expresó Pozo.

Caso de Paula Arias y Eduardo Rabanal

Eduardo Rabanal se quiebra al hablar de Paula Arias y le pide perdón

En dicho dicho clip también se visualiza que Pimentel también entrevistó a Rabanal, quien entre lágrimas le pidió perdón a Paula Arias y una oportunidad para retomar su relación.

“Paula, sabes que las cosas han sucedido de una manera en que ni tú ni yo lo esperábamos. Si se da la oportunidad de que mis sentimientos tengan otra oportunidad a tu lado, se van a dar y de la mejor manera, como ambos lo sabemos”, expresó el futbolista entre lágrimas.

