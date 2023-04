Ante las cámaras de ‘América Espectáculos’, Melissa Loza agradeció los mensajes de apoyo que recibió luego de que revelara que su segunda hija fue diagnosticada con autismo.

“ Abrir un poquito el capítulo de mi vida. Sentí que era el momento especial para nosotros, el Día del Autismo. Sentimos como familia que era el momento de decirlo y nos liberamos ”, indicó la integrante de ‘Esto es Guerra’.

En ese sentido, Melissa Loza reconoció que se emocionó hasta las lágrimas por los mensajes alentadores, además aprovechó para pedir al público ser inclusivos.

“ Boté algunas lágrimas al leer tanto apoyo y sí me gustaría a invitar a todo el mundo a que haya más inclusión ”, manifestó. “Dios te pone las pruebas por algo, tal vez en el momento no entendamos, no lo procesemos, pero él siempre va actuar para bien”, añadió.

