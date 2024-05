Populares estrellas del pop urbano se reunirán este 25 de mayo en el Lima Music Fest que se desarrollará en el Estadio Nacional. Los colombianos de “Piso 21″, integrado por David Escobar “DIM”, Juan David Huertas “El Profe”, Pablo Mejía “Pablito” y David Lorduy, serán una de las atracciones musicales del evento. Ellos, antes de llegar a nuestra capital, conversaron con Correo sobre su propuesta y de cómo se manejan en la actual industria.

“Desde que empezamos, los cambios en la industria han sido muchos, pero hoy siento que hay mayor libertad para el artista, ahora el público tiene mucho más información y puede escoger lo que más le gusta, o por lo menos tiene más oportunidad de hacerlo. Antes, cuando los medios estaban, digamos, cerrados, los únicos que podían grabar un video o lanzar una canción, eran pocos artistas, fuimos parte de ese momento también”, dice David Escobar, integrante de la agrupación

Ante todos estos cambios en la industria musical, ¿las radios aún son influyentes para generar éxitos? No sé si será la misma, pero sí aún tienen influencia. Para la gente que no tiene acceso a redes, que no tiene Internet y de pronto encontró algún transporte público, y tiene allí donde escuchar música, allí sí es importante la radio. Ahora, como las plataformas tienen tanta relevancia, la música se puede tener más fácil, por ahí puede ser el cambio. Pero, que la radio sigue teniendo influencia, la radio, la sigue teniendo.

¿Qué piensan de esa tendencia de lanzar temas cada dos meses, también comparten esa propuesta?

Fíjate que hemos pasado por todas las etapas en la promoción, veníamos hace muchos años de lanzar un disco cada año y medio, de sacarle todo el provecho y todos los sencillos posibles. También hemos pasado por la etapa de decir, no más discos, saquemos solo sencillos, y cuando tengamos varios sencillos en la calle, los recopilamos en un álbum. Ahora con nuestro nuevo álbum que viene en donde está “La misión”, fue volver y retomar la forma de trabajo de sentarnos a hacer un disco con un concepto.

Hacer un disco con un concepto es un proceso musical más estructurado... Hay que trabajar con un equipo de productores que sea líder y empezar a pensar desde la canción número uno hasta la última. También hay que saber qué es lo que queremos poner en el disco, qué es lo que queremos poner en las canciones, de qué queremos hablar, cómo debe sonar todo. Ahora, es muy respetable todas las formas de trabajo, porque no a todos los artistas les funciona lo mismo, hay artistas que les sigue funcionando lanzar sencillos sueltos, pero nosotros esta vez nos quisimos enfocar a eso, a presentar un trabajo, un compilado más estructurado.

Piso 21 lanza tema con Wisin.

Lo importante es proponer música y darle su tiempo para que vaya recorriendo su propio camino. Y precisamente la discusión que hemos tenido últimamente referente al disco, ha sido eso, dejemos que las canciones vivan, no por el afán de estar sacando música cada mes, cada 20 días, matemos nuestras propias canciones. No sacrifiquemos algo que ha costado horas de estudio, que ha costado trasnochadas, tratando de sacar un buen material solamente por el afán de sacar música, y en esta ocasión con este trabajo seamos conscientes que una canción necesita un tiempo de desarrollo.

Ustedes a lo largo de su carrera se han unido con artistas muy importantes, ¿cuál ha sido el criterio para elegirlos? Lo importante es tener conexión con el artista, que no solamente sea, vaya grabe usted y ya, no, sino crear cierta amistad con el artista, cierta hermandad, me entiendes. Así pasó con muchos artistas como Christian Nodal, Manuel Turizo, ha pasado ahorita con Nicky Jam, con Wisin, entonces siempre es bueno conocer un poquito más al artista.

Colombia, desde hace ya muchos años, se ha convertido en una cantera de exportación de talentos. Yo creo que lo que pasó en Colombia, desde hace un buen rato, es que tuvimos la posibilidad de ver influencias grandes en la música, empezando por Carlos Vives, después Shakira, Juanes, Fonseca. De allí, se vino una goleada grande de artistas urbanos como J Balvin, entonces yo creo que eso nos dio alas y la posibilidad de creer y de soñar que del arte también se podía vivir.