Coreógrafo de Rosalía demandará a iOA: “Robó mi trabajo y vamos a tomar acciones legales”

Mecnun Giasar, coreógrafo de Rosalía, expresó su incomodidad al enterarse de que el influencer iOA ofreció un par de conciertos en el Parque de la Exposición, utilizando las canciones de Rosalía y su coreografía sin su autorización.

Giasar manifestó que iOA se benefició económicamente de su trabajo sin haberle pagado ni acreditado. De acuerdo con lo declarado en una entrevista para El Comercio: “ Él ganó dinero con mi trabajo, y no me pagó ni me acreditó ”.

Según el coreógrafo, después de hablar con la cantante española, esta lo apoya y está de acuerdo en que haga valer sus derechos: “ Ella no tiene nada que ver en esto. Es mi obra ”.

“ Esta persona no le pidió permiso a nadie para hacer esto. Robó todo mi trabajo, el concepto, las identidades de mis bailarines, quienes están molestos, estafados y tristes. Ahora tenemos controlar el daño ”, indicó Giasar.

Además, dijo que ya se comunicó con un abogado peruano para comenzar a procesar la demanda: “ He hablado con un abogado peruano. Vamos a tomar acciones legales. Esto tiene que hacerse público de una vez ”.

