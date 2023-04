Anahí y su mensaje de despedida a Andrés García: “Te voy a querer y recordar toda mi vida”

Andrés García, reconocido actor de cine y televisión, murió este martes 4 de abril a los 81 años. El dominicano estaba hospitalizado desde hace unos días por complicaciones en su salud.

MIRA ESTO: Andrés García falleció a los 81 años tras luchar contra la cirrosis

La lamentable noticia fue confirmada por la cantante y actriz Anahí, quien a través de su cuenta de Twitter dejó se despidió del actor.

“ No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Se que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, mi adorado Andrés ”, escribió en un tweet.

No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Se que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, Mi adorado Andrés. — Anahi (@Anahi) April 4, 2023

La salud de García empezó a verse duramente afectada a mediados del 2022, cuando confirmó que padecía cirrosis, enfermedad que él mismo atribuyó a sus excesos del pasado.

“No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí, es una cosa terrible. No sé si por la cirrosis he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo”, manifestó en su momento en su canal de YouTube.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO