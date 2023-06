Adolfo Chuiman confirma que el regreso de ‘Peter’ a ‘AFHS’: “Es un alivio volver a las grabaciones”

Luego de tres meses ausente, Adolfo Chuiman confirmó que su personaje ‘Peter McKay’ regresa a ‘Al Fondo Hay Sitio’, pese a las especulaciones de que los guionistas de la serie ‘mataron’ a su personaje porque se iría a vivir a Estados Unidos.

“Es un alivio volver, ya no sabía qué decir a los seguidores”, expresó Adolfo Chuiman en declaraciones al diario El Popular tras confirmar que inició con las grabaciones y volverá a aparecer en los próximos días.

“ La historia se cambió un poco, ya había grabado dos escenas en la que estaba secuestrado. Ahora ya me liberaron, felizmente ”, añadió. En ese sentido, Chuiman se mostró emocionado al contar sobre reencuentro con sus compañeros y todo el equipo de ‘AFHS’,

“Imagínate, después de tanto tiempo. Me recibieron de forma muy calurosa. El cariño fue muy bonito. Somos como una familia. Estoy muy contento”, manifestó; sin embargo, no dio mayores detalles de su retorno: “ No puedo porque sino el libretista me estrangula ”.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)