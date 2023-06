Valery Revello sobre su separación con Sergio Peña: “No se puede permitir tantas faltas de respeto”

Valery Revello decidió responder la pregunta de uno de sus seguidores en su cuenta de Instagram. En esta ocasión le consultaron el motivo por el cual decidió separarse de Sergio Peña, teniendo una hija pequeña.

Tras ello, la modelo contó los motivos de la separación con el futbolista y confesó que no fue una decisión fácil para ambos. Revello dejó en claro que no iba a permitir faltas de respeto en su matrimonio.

La también influencer dijo que muchas mujeres pasan por la misma situación que ella vivió y más cuando están embarazadas o siendo madres primerizas.

“ Es bastante difícil una separación o divorcio, sobre todo, cuando es el papá de tu hija, ¿cierto? Recibo miles de mensajes de mujeres que pasan por lo que yo pasé. Lamentablemente, es bastante común separarse cuando das a luz o cuando ya tienes hijos, incluso cuando estamos en el embarazo. No todos puede, siempre lo he pensado, el matrimonio es para valientes ”, fue lo primero que escribió.

Posteriormente, Valery Revello contó que aunque a veces separarse es complicado, lo cierto es que no se puede tolerar algunas cosas en un matrimonio. “ Yo fui valiente y siempre luché, pero no se pueden permitir tantas faltas de respeto porque es el reflejo que le darás a tus hijos y yo no quiero que mi hija jamás en su vida vea a su mamá permitiendo en un futuro cosas, quiero lo mejor para ella ”, concluyó.

