Yahaira Plasencia decidió romper su silencio y habló en el programa de María Pía, sobre los aretes de diamantes que Nicole Akari le prestó y que, supuestamente, nunca se los devolvió.

“En algún momento Nicole me ha prestado varias cosas y yo recuerdo haberle devuelto todas. Yo no iba a tocar el tema, pero a raíz con lo que pasó con mi mamá ya me estaba preocupando, porque a mí en lo particular no me afecta, pero a mi familia sí”, expresó Yahaira Plasencia

Luego continuó con: “creo que es importante sentarme con Nicole y arreglar el tema. Desde ya Nicole, si en algún momento has sentido algún desplante mío o cosas por el estilo, yo te pido disculpas desde aquí para solucionar el tema y estar tranquilas ambas”.

Cabe mencionar que, durante la entrevista, María Pía le aconsejó a Yahaira no pedir prestado accesorios que tiene un alto valor, ya que pueden perderse o, incluso, sufrir algún daño.

“Yo ni siquiera sé si son de diamantes o no, yo la verdad no recuerdo, eso ha sido hace como 3 años, en 2021″, finalizó Plasencia.





