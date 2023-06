Génesis Tapia sobre ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo: “Ese amor no es sano porque no hay respeto”

Génesis Tapia se pronunció sobre las imágenes que difundió ‘Magaly Tv: La Firme’ donde Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo habrían pasado la noche juntos el fin de semana, tras anunciar su separación.

“ Lo que pasa entre cuatro paredes nadie lo conoce. No la podemos juzgar (a Ale), hay que comprender que una separación en un embarazo es difícil, hay que comprender que no somos las mismas cuando damos a luz, no podemos lapidar a una mujer que se ha equivocado y lo sigue haciendo cuando se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Ese amor no es sano porque no hay respeto. Creo que sigue ilusionada con Rodrigo Cuba ”, manifestó Tapia en el programa ‘Préndete’.

En ese sentido, expresó que Ale Venturo estaría teniendo un acercamiento con el futbolista porque desea mantener su familia unida, a pesar de la infidelidad del ‘Gato’.

“A veces, una mujer equivocadamente quiere mantener a la familia unida para que los niños estén felices, pero a los hijos hay que enseñarles que uno debe quedarse donde es feliz, esté o no el papá”, precisó la exbailarina.

