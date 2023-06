Génesis Tapia sobre Melissa Paredes tras alianza con Ale Venturo: “El tiempo le dio la razón”

Recientemente, Melissa Paredes se vio envuelta en la polémica que generó el fin de la relación de Ale Venturo y Rodrigo Cuba, pues ha dejado en claro su apoyo a la empresaria. Por ello, esta alianza ha generado varias reacciones.

El pasado jueves 1 de junio, en la última edición de ‘Mande quien mande’, Génesis Tapia fue invitada al programa para analizar la ruptura y lo que estaría detrás de esta unión entre las exparejas del futbolista peruano.

La exbailarina dejó en claro que para ella, Melissa Paredes se estaría aprovechando de Ale Venturo. “Esa alianza de Melissa con Ale es muy sencilla, Melissa está disfrutando de que el tiempo le de la razón”, manifestó.

Sin embargo, la especialista de la comunicación no verbal, Rosa María Cifuentes, tuvo una opinión diferente, ya que considera que la exmodelo busca limpiar su imagen con la nueva polémica de Rodrigo Cuba.

“ Yo no creo que ella esté disfrutando sino está tratando de limpiar un poco su imagen, decir: ‘La villana no yo, ahora entienden lo que yo viví’. Tenía un motivo, pero no lo sabes. Yo creo que de alguna manera lo que está haciendo Ale Venturo quizás es una estrategia con un poco de resentimiento ”, sentenció.

