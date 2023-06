La competidora de ‘Esto Es Guerra’ Melissa Loza se mostró orgullosa de sus 40 edad tras haber recibido halagos por haber cambiado su look.

En una entrevista para ‘+Espectáculos’, la chica reality señaló que, tras convertirse en madre, había despreocupado un poco sobre su apariencia y ahora quería cambiar eso.

“Me gustaría hacer una sesión de fotos bonita e interesante, siempre he sido camaleónica. (…) Así empecé, cambias energía y todo. La verdad me siento bien. (...) (Mis compañeros) Creen que tengo veinte años, no quinceañera. Los cuarenta son los nuevos veinte”, expresó.

Asimismo, Loza aseguró sentirse en un buen momento de su vida como mujer y como mamá. “Me siento plena, me siento muy bien la verdad, siento que he llegado a los cuarenta mental, físicamente y espiritualmente fuerte”, indicó.

“Eso es importante porque sobretodo una madre, una mujer como yo que trabaja, que es mamá, que está viendo su casa, su trabajo, y tú sabes que este trabajo requiere de mucho esfuerzo y, nada, la vitalidad tiene que estar ahí siempre”, mencionó.

Melissa Loza no se hace problemas por su edad

TE PUEDE INTERESAR