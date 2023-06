‘Carloncho’ se refirió a las recientes declaraciones que brindó el bailarín Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, sobre la separación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo.

Cabe mencionar que el ex chico reality expresó, para ‘Amor y Fuego’, que le daba su respaldo a la madre de la última hija del futbolista. “Lo único que puedo decir es toda mi solidaridad con Ale, sé que la está pasando mal”, mencionó.

Este viernes 2 de mayo, Aranda fue cuestionado, en ‘Mande Quien Mande’, sobre sus polémicas afirmaciones, a lo que solo respondió que no se referiría más al tema.

Sin embargo, el locutor de radio le señaló que si no quisiera opinar, no hubiese dado su apoyo hacia la empresaria.

“¿Por qué si dices me solidarizo con Ale y del Gato no opinas? Porque al final si es una relación que no te compete, no opinarías ni te solidarizas con ninguno. Tiene que ver alguito por ahí detrás. O es o no es”, indicó.

Ale Venturo elimina fotos con el ‘Gato’ Cuba en sus redes sociales

Los rumores sobre la relación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo empezaron cuando la empresaria decidió eliminar todas las fotos que tenía con el futbolista en su cuenta de Instagram, inclusive la sesión de fotografías de ambos con su pancita.

Aunque Rodrigo Cuba conserva sus fotos con Ale Venturo, lo cierto es que editó una publicación que realizó por el Día de la Madre y ahora no menciona a la madre de su última hija.

