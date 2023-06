En la última edición de su programa, Magaly Medina arremetió contra Anthony Aranda por brindarle su solidaridad a Ale Venturo tras confirmar el fin de su relación con el Gato Cuba.

Para la conductora de TV, las palabras del popular ‘Activador’, no son sinceras y afirmó que Melissa Paredes y él saben algo que los demás no, en torno al fin de la relación de Gato Cuba y Ale Venturo.

“Habla de solidaridad ahora. ¿Por qué no tuvo solidaridad cuando le quitó la mujer al Gato Cuba? En ese momento no se preguntó nada. Me resulta irrisible que este par de personas sientan que tienen la autoridad moral para opinar”, expresó Magaly Medina.





