Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, se refirió a la polémica separación del futbolista Rodrigo Cuba y la madre de su última hija, Ale Venturo.

El bailarín fue abordado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, quienes le cuestionaron qué le aconsejaría a la empresaria tras su ruptura con el deportista.

“Ella no necesita ningún consejo, tiene las cosas claras. Lo único que puedo decir es toda mi solidaridad con Ale, sé que la está pasando mal. Sé que es una gran mamá, todo el Perú lo sabe, ella lo ha demostrado. Que se refugie en sus hijas y va salir de esto”, expresó Aranda.

Asimismo, el reportero le preguntó si brindaría su respaldo también hacia Rodrigo Cuba. “Ya no tengo nada qué decir, no me tengo por qué meter en ese caso”, respondió contundente.

Ale Venturo elimina fotos con el ‘Gato’ Cuba en sus redes sociales

Los rumores sobre la relación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo empezaron cuando la empresaria decidió eliminar todas las fotos que tenía con el futbolista en su cuenta de Instagram, inclusive la sesión de fotografías de ambos con su pancita.

Aunque Rodrigo Cuba conserva sus fotos con Ale Venturo, lo cierto es que editó una publicación que realizó por el Día de la Madre y ahora no menciona a la madre de su última hija.

