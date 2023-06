La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ tuvo duros comentarios hacia el futbolista Jean Deza, quien recientemente menospreció a una de sus reporteras durante una entrevista.

Este miércoles 31 de mayo, la popular ‘Urraca’ difundió la llamada, donde el deportista ofendió la labor de la mujer de prensa por haberle preguntado acerca de sus exparejas.

“No sabes lo que es ganar plata en tu vida y no sé si Dios te dará la oportunidad de ganar plata algún día, que espero, por eso haces este trabajo. Yo gano diez veces, quince veces más de lo que tú ganas”, expresó Deza.

Al respecto, Magaly Medina criticó la actitud del exjugador de Cienciano con su reportera, mencionando que nadie debía soportar ese tipo de “majaderías”. Además, aclaró que todos los calificativos que ha usado contra él han sido por sus escándalos.

“No me voy a referir bien a ti porque no te tengo respeto, el respeto es algo que se gana. A mí él nunca me ha parecido digno de respeto. Jamás ha sido un jugador de fútbol responsable. (...) Todo lo que he dicho en este programa te lo has ganado ha pulso”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR