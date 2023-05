Gabriela Alava revela lo que le exigió Jean Deza tras pelea fuera de su casa: "Tres polos, unas zapatillas y una resonancia"

Gabriela Alava se pronunció tras la pelea que protagonizó con Jean Deza. La modelo declaró para ‘Amor y Fuego’ y contó que no pensó que las cosas pasaran a mayores, al punto de generar un escándalo en la vía pública.

“Él como que primero llegó tranquilo y yo no quise bajar. No sabía que si bajaba se iba a poner peor, entonces al final cuando vi que mi tía bajó no quise exponerle y por eso bajé”, expresó Gabriela Alava. Además, contó que él le debía un dinero que luego le depositó.

“Le dije que primero me deposite y él ya estaba como un loco. Tenía como tres polos, unas zapatillas y su resonancia y teníamos como un pago pendiente que tenía que hacérmelo. No creo que sea la forma en que se portó, él ya se puso a con llamar a la prensa y yo dije: ‘la cosa se va poner peor’”, añadió.

Por otro lado, Gabriela descartó retomar su relación sentimental con Jean Deza y lamentó que Vanessa López la atacara, además, considera que se ilusionó muy rápido con él.

“ Ya todo ha ido como empeorando y me he dado cuenta que él como que repite patrón al finalizar una relación. Ella se ilusionó rápido y ella me atacó conmigo. Ya no voy a retomarlo ”, concluyó.

