Jean Deza y su expareja Gabriela Alava protagonizan fuerte pelea en la calle: “¡No te voy a dejar ir a ningún lado!”

Después del comunicado de Jean Deza, donde le pide perdón a Vanessa López y anuncia que retomó su relación de amistad con ella, un nuevo escándalo se asoma en la vida del futbolista. Magaly Medina difundió imágenes de un escándalo que protagonizó fuera de la casa de su expareja, Gabriela Alava.

“¡Nuevo escándalo! Pelotero Jean Deza protagoniza tremendo lío callejero con su expareja Gabriela Alava. Bochornoso episodio sucedió a plena luz del día frente a todos los vecinos que lo grababan”, se escucha en el adelanto del programa de la popular ‘Urraca’.

“ Su sobrina no me quiere dar mis cosas ¿ya? Yo acá tengo pruebas de que he vivido acá ”, expresa el deportista a plena luz del día desde la vía pública, mientras todos los vecinos de la modelo lo graban.

Además, otra parte de las imágenes muestran a Gabriela Alava desde su auto increpando a Jean Deza: “¿Vas a querer o no?”, le dice, destando la ira del futbolista, quien no duda en amenazarla. “ No, te c... porque voy a mostrar todo. No te voy a dejar ir a ningún lado ”, grita encolerizado.

