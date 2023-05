En la última edición de su programa, Magaly Medina invitó a su set de TV a Alfredo Benavides y Gabriela Serpa, para aclarar su situación sentimental, pues se rumora que la actriz cómica siente algo por el hermano de JB, pero él no le hace caso.

“Yo la conozco a Gaby desde que ella está en Bienvenida la tarde, tengo 51 años y claro que me gusta, cómo no me va a gustar, sería loco para que no me guste”, expresó Alfredo Benavides.

Luego continuó con: “lo que pasa es que creo que soy poliamor”.

Cabe mencionar que Gabriela Serpa afirmó que la familia de Jorge la acepta, pues contó que Jorge Benavides y su esposa la invitaron a almorzar.

“Solo te voy a decir Magaly que ya la familia me ha aceptado”. Luego de ese comentario, Magaly se acordó que tenía una fotografía donde se los ve a los cuatro sentados en un restaurante y conversando, pidiendo a su producción que la proyecte: “Oye, claro, mira la foto, la foto, pon la foto, esa foto”.

