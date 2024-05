La representante de Perú en la última edición en el Festival de Viña del Mar, Lita Pezo, cantará una de sus baladas favoritas acompañada de una orquesta de 20 músicos y hará un dúo sorpresa con uno de los tenores de Sonidos del Mundo en el espectáculo “Tenores Romances”. Este momento musical solo lo podrán presenciar en la fecha inaugural del martes 14 de mayo en el Gran Teatro Nacional.

Recientemente, Sonidos del Mundo dedicó un programa entero a la joven cantante quien viene deslumbrando en la escena artística por su increíble registro vocal y sentimiento interpretativo. “Lita tiene mucha inteligencia musical, espíritu emprendedor y una fuerza interpretativa arrasadora”, dijo la productora Mabela Martínez luego de conocerla en una amena entrevista.

Como en anteriores espectáculos, TENORES ROMANCES será un concierto músico/teatral donde, en esta ocasión, la cantante y actriz Gala Brie (Gabriela Gastelumendi) ha sido elegida para encarnar el papel de musa inspiradora, representando algunos arquetipos de mujeres que inspiraron las más hermosas canciones de amor e invitándonos a conocer las historias detrás de éstas creaciones.

Tenores Romances.

Gala, además, cantará “Something Stupid” con Aldo Rodriguez, Ain’t No Mountain High Enough” con Jhovan Tomasevich y “No llores por mí Argentina” con el tenor lírico Moshe Bautista, volviendo a ser parte de Tenores luego de 10 años, desde su aparición en TENORES Y SOPRANOS.

Un show imperdible, donde los cuatro cantantes originales que debutaron en el 2008, Aldo Rodríguez, Jhovan Tomasevich, Jorge Pardo y Moshe Bautista, se reúnen para interpretar las canciones románticas más icónicas del cancionero mundial.

Clásicos inolvidables como Strangers in the Night al estilo de Frank Sinatra, Caruso al estilo de Andrea Bocelli, Your Song de Elton John, composiciones íntimas de Armando Manzanero al estilo de Luis Miguel, una Bachata de Juan Luis Guerra en versión de piano y voz, la elegancia de Nat King Cole o la pluma de Manuel Acosta Ojeda entre otras joyas, son algunas de las elegidas para este maravilloso espectáculo.

“Tenores Romances” en el Gran Teatro Nacional, 14 y 15 de mayo a las 8 de la noche. Entradas en Teleticket.