Se suma al furor de las redes sociales. Magaly Medina sorprendió a sus seguidores de redes sociales al anunciar que lanzará su propio podcast.

“Muy pronto #magalymedina EL PODCAST” , escribió la conductora de TV junto a una imagen de ella frente a un micrófono y a un escritorio, con el tema de Karol G, Qué ‘chimba de vida’.

En redes sociales, muchos usuarios están especulando que su podcast trataría de temas de belleza, ya que entraría en conflictos con su actual programa de ATV si tocara temas de farándula.

La popular Urraca aún no ha dado más detalles de su podcast, como la hora y fecha de su estreno.

Cristian Rivero se quiebra al despedirse de Esto es Guerra y Magaly lo tilda de hipócrita

En la última edición de su programa, Magaly Medina no pudo evitar en criticar las lágrimas que derramó Cristian Rivero al anunciar que dejaba la conducción de Esto es Guerra junto con Katia Palma.

“Ni un año duró, un par de meses, nomas, nada, lo que dura una golondrina en el verano, ha sido una aparición y ya (...) no todo el mundo puede ser tan hipócrita y poner una cara de gusto cuando no lo está, él no se mezcla, su salida inminente (...) Es un mueble”, dijo Magaly Medina.

Cabe mencionar que Magaly sí reconoció el papel que jugó Katia Palma en Esto es Guerra, pues logró crear un “show” con Johanna San Miguel, por lo que considera que, el que sobra, es Renzo Schuller.

“Katia Palma tiene al menos química con Johanna San Miguel, ambas son comediantes, las dos tienen tablas, saben que se viene hacer show”, expresó Medina.

