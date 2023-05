El chico reality Austin Palao explicó las imágenes, que compartió Instarándula, en las que se lo vio caminando junto a la influencer Jossmery Toledo en aeropuerto de Chachapoyas.

Este jueves 4 de mayo en ‘América Espectáculos’, el participante de ‘Esto Es Guerra’ aclaró que su pareja, Flavia Laos, no le había pedido ninguna explicación sobre las imágenes. “No, no creo que sea un tema relevante”, mencionó.

Asimismo, el modelo explicó que todo había sido una coincidencia, ya que ambos habían viajado por trabajo. Además, indicó que ya la conocía por amigos en común.

“Tuvimos el mismo vuelo, no el mismo evento, era en la misma ciudad. Conversamos, a Jossmery la conozco hace mucho, pero ahí, más de eso no”, señaló.

Austin Palao explica sus imágenes con Jossmery Toledo

Flavia Laos sobre comparación que hizo su padre entre Austin y Patricio: “Me sorprendió”

En una entrevista para ‘Estás En Todas’, la ex participante del reality de Netfilx “Too Hot to Handle” señaló que no se había dado cuenta, en el momento, de lo que había dicho su progenitor a las cámaras.

“Yo no sabía, sino le hubiera quitado el micro. Me sorprendió, yo no sabía que había declarado... Pero es verdad al final. Él se llevó bien con Austin desde un inicio, hizo clic”, expresó.

